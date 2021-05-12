Forza Horizon 6

Lorsque Forza Horizon 6 parvient à se dépasser, sa magie réside dans sa capacité à exploiter deux fantasmes captivants. Devenir pilote de course de renommée mondiale procure un plaisir que l'on retrouve ailleurs – ce qui le rend accessible à ceux qui craignent la simulation plus exigeante de Gran Turismo – mais il permet aussi de satisfaire le rêve plus simple de passer des vacances dans un lieu original et divertissant. Difficile de dire si Playground a réussi à recréer l'expérience japonaise authentique, mais une chose est sûre : le résultat est à la hauteur.



Yoshi and the Mysterious Book

Une conclusion astucieuse souligne le côté ludique du jeu, vous invitant à faire appel moins à vos compétences de plateforme ou à votre sens tactique qu'à votre imagination. Et ensuite, au moment même où vous pensez qu'il ne vous reste plus grand-chose à faire, si ce n'est revisiter les lieux déjà explorés pour trouver davantage d'étoiles et de fleurs, vous êtes récompensé par un contenu additionnel conséquent qui va bien au-delà d'un simple appendice. À ce stade, Mysterious Book n'est pas seulement un jeu généreux, il offre aussi quelques-uns de ses plus beaux atouts (une variation sur un boss de Yoshi's Island et Super Mario Galaxy est envoûtante). Si jamais vous risquiez de ressortir de cette aventure fluide avec un sentiment de déception, Good-Feel fait en sorte que ce risque soit écarté..

Forza Horizon 6 – 8Yoshi and the Mysterious Book – 8Phonopolis – 8 (indé)Coffee Talk Tokyo – 8 (indé)Prime Monster – 8 (indé)Zero Parades : For Dead Spies – 7 (indé)Mina The Hollower – 7 (indé)Directive 8020 – 6Lego Batman : Legacy of the Dark Knight – 6Call of the Elder Gods – 6 (indé)The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time – 6 (indé)