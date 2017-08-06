Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC/PS5] SlashZero / Trailer
Action





Éditeur : Skystone Games
Développeur : Streetlamp Studio
Genre : Action/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : N.C.
Langues : Anglais / Chinois.

En tant que Timehacker, votre rôle est de traverser les lignes temporelles pour explorer un univers cyberpunk. Alliez compétences de combat et sens stratégique pour assembler les fragments de la vérité et terrasser le Seigneur du Vide.
Ce que vous percevez est-il la réalité ?


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=FDh7mz4pOkQ
    idd
    posted the 03/12/2026 at 09:41 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    idd posted the 03/12/2026 at 10:29 PM
    J'adore
