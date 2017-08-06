description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Skystone Games
Développeur : Streetlamp Studio
Genre : Action/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : N.C.
Langues : Anglais / Chinois.
En tant que Timehacker, votre rôle est de traverser les lignes temporelles pour explorer un univers cyberpunk. Alliez compétences de combat et sens stratégique pour assembler les fragments de la vérité et terrasser le Seigneur du Vide.
Ce que vous percevez est-il la réalité ?