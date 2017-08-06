Éditeur : Skystone Games

Développeur : Streetlamp Studio

Genre : Action/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Chinois.

En tant que Timehacker, votre rôle est de traverser les lignes temporelles pour explorer un univers cyberpunk. Alliez compétences de combat et sens stratégique pour assembler les fragments de la vérité et terrasser le Seigneur du Vide.Ce que vous percevez est-il la réalité ?