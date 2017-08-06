description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Deck13
Développeur : Datadyne
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 2027
Langues : Anglais / Allemand / Japonais.
Inspiré de la mythologie celtique.
Préparez-vous et rejoignez Fiora, une brillante inventrice, dans sa quête pour élucider une série de disparitions mystérieuses.
Alors que le conflit entre les mineurs et la compagnie minière s'intensifie, les tensions montent et la compagnie minière fait appel à des mercenaires pour réprimer la révolte.
Dans le chaos, les gens disparaissent les uns après les autres, et la violence ne fait qu'aggraver la situation.
Mais Fiora ne se laissera pas distraire.