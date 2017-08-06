Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
03/05/2026
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 4003
visites since opening : 16718375
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC] Ruiner 2 / Trailer
Action





Éditeur : Reikon Games
Développeur : Reikon Games
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais

Bienvenue à Rengkok. Ici, les corporations ne contrôlent pas seulement votre vie, elles détiennent également le copyright de votre mort. Vous êtes prisonnier d'un cycle d'esclavage où la mort est considérée comme une violation du contrat. Le système est conçu pour vous maintenir en vie, dans la souffrance et la productivité. L'évasion n'est pas donnée, elle est prise. Pour briser les chaînes de cette dystopie, vous devez forcer le monde à vous laisser partir.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=QnyFQhgfs8c
    posted the 03/05/2026 at 06:20 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    ravyxxs posted the 03/05/2026 at 06:42 PM
    Le 1 était bon, mais les quêtes annexes sont inutiles, qu'ils restent focus sur le gameplay pur et moins la semi exploration,à moins d'y aller à fond.
