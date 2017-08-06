description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Reikon Games
Développeur : Reikon Games
Genre : Action/RPG
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais
Bienvenue à Rengkok. Ici, les corporations ne contrôlent pas seulement votre vie, elles détiennent également le copyright de votre mort. Vous êtes prisonnier d'un cycle d'esclavage où la mort est considérée comme une violation du contrat. Le système est conçu pour vous maintenir en vie, dans la souffrance et la productivité. L'évasion n'est pas donnée, elle est prise. Pour briser les chaînes de cette dystopie, vous devez forcer le monde à vous laisser partir.