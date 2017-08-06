Éditeur : Reikon Games

Développeur : Reikon Games

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langue : Anglais

Bienvenue à Rengkok. Ici, les corporations ne contrôlent pas seulement votre vie, elles détiennent également le copyright de votre mort. Vous êtes prisonnier d'un cycle d'esclavage où la mort est considérée comme une violation du contrat. Le système est conçu pour vous maintenir en vie, dans la souffrance et la productivité. L'évasion n'est pas donnée, elle est prise. Pour briser les chaînes de cette dystopie, vous devez forcer le monde à vous laisser partir.