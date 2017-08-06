Éditeur : Total Mayhem Games

Développeur : Total Mayhem Games

Genre : Reflexion

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Arabe / Tchèque / Néerlandais / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Thaï / Chinois / Turc.

Chaque mission vous confronte à de nouvelles énigmes asymétriques que vous ne pourrez surmonter qu'en faisant preuve de confiance et de coopération.Votre partenaire et vous ouvrez les yeux dans de mystérieuses capsules. Des appareils étranges bourdonnent autour de vous, et le monde qui s'étend au-delà de cette barrière de verre n'est pas celui que vous connaissez.Une voix calme et assurée vous guide au sein du complexe inconnu. Au fil des énigmes résolues et des missions accomplies à deux, vous récupérez ainsi peu à peu des outils bien utiles.Si les questions sont nombreuses, vos options sont limitées, alors vous suivez vos instructions.