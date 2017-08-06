Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
last update : 02/26/2026
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC/PS5/XSX] We Were Here Tomorrow / Trailer
Réflexion





Éditeur : Total Mayhem Games
Développeur : Total Mayhem Games
Genre : Reflexion
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Arabe / Tchèque / Néerlandais / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Thaï / Chinois / Turc.

Chaque mission vous confronte à de nouvelles énigmes asymétriques que vous ne pourrez surmonter qu'en faisant preuve de confiance et de coopération.
Votre partenaire et vous ouvrez les yeux dans de mystérieuses capsules. Des appareils étranges bourdonnent autour de vous, et le monde qui s'étend au-delà de cette barrière de verre n'est pas celui que vous connaissez.
Une voix calme et assurée vous guide au sein du complexe inconnu. Au fil des énigmes résolues et des missions accomplies à deux, vous récupérez ainsi peu à peu des outils bien utiles.
Si les questions sont nombreuses, vos options sont limitées, alors vous suivez vos instructions.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=lEruovfOaKY
