Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/15/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3988
visites since opening : 16541969
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] ChromaGun 2 : Dye Hard / Lancement
Réflexion




Éditeur : PM Studios
Développeur : Pixel Maniacs
Genre : Réflexion
Disponible sur PC/PS5/XSX/NS2
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais/ Turc / Bulgare / Tchèque / Finnois / Hongrois / Indonésien / Roumain / Russe / Suédois / Thaï / Chinois / Ukrainien / Vietnamien / Danois / Néerlandais / Grec / Norvégien.

Ici, à ChromaTec, les couleurs sont des aimants ! Enfin, pas exactement. Le chromatisme magnétoïde, une propriété physique du domaine pandimensionnel, est un peu plus complexe que cela. Pour faire simple : les murs attirent les objets de la même couleur. Toutes sortes d'objets ! Comme de grandes boîtes. Ou des petites. Ou de grandes caisses. Ou des WorkerDroids* super sûrs, super amicaux et définitivement pas meurtriers.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=f2Hey9REICI
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 02/15/2026 at 03:55 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    narustorm posted the 02/15/2026 at 04:03 PM
    J'attend la version cartouche dans 5 jours
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo