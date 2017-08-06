Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/13/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC] Solateria / Trailer
Metroidvania





Éditeur : SHINSEGAE I&C
Développeur : Studio Doodal
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC
Date de sortie : 12 Mars 2026
Langues : Anglais / Allemand / Portugais / Japonais / Coréen / Espagnol / Chinois.

Un petit guerrier de feu ayant perdu ses souvenirs entame un voyage pour retrouver le Roi — l’unique espoir de sauver le monde.
Solateria, la terre du Soleil, prospérait autrefois sous la bénédiction de la Flamme Primordiale.
Mais tout bascula lorsqu’une catastrophe mortelle — la Peste de l’Ombre — s’abattit sur le monde, poussant Solateria au bord de la ruine.
Vous vous réveillez en tant que petit guerrier de feu amnésique. La seule chose dont vous vous souvenez est une voix vous ordonnant de retrouver le Roi disparu pour sauver le monde.
Terrassez de puissants boss corrompus par la Peste de l’Ombre grâce à des combats spectaculaires centrés sur la parade, et partez à la recherche du Roi.
Au bout du chemin, affrontez la vérité qui vous attend.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=c5Nir8INh20
    posted the 02/12/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
