Éditeur : SHINSEGAE I&C

Développeur : Studio Doodal

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : 12 Mars 2026

Langues : Anglais / Allemand / Portugais / Japonais / Coréen / Espagnol / Chinois.

Un petit guerrier de feu ayant perdu ses souvenirs entame un voyage pour retrouver le Roi — l’unique espoir de sauver le monde.Solateria, la terre du Soleil, prospérait autrefois sous la bénédiction de la Flamme Primordiale.Mais tout bascula lorsqu’une catastrophe mortelle — la Peste de l’Ombre — s’abattit sur le monde, poussant Solateria au bord de la ruine.Vous vous réveillez en tant que petit guerrier de feu amnésique. La seule chose dont vous vous souvenez est une voix vous ordonnant de retrouver le Roi disparu pour sauver le monde.Terrassez de puissants boss corrompus par la Peste de l’Ombre grâce à des combats spectaculaires centrés sur la parade, et partez à la recherche du Roi.Au bout du chemin, affrontez la vérité qui vous attend.