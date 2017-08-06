description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Shueisha Games
Développeur : Sigono
Genre : Aventure/Narratif
Prévu sur PC/Switch/NS2
Date de sortie : 26 Mars 2026
Langues : Français / Allemand / Anglais / Chinois / Japonais / Espagnol / Coréen.
Un photojournaliste fatigué par une vie ponctuée d'échecs se retrouve plongé dans un royaume fantasmagorique alors qu'il se rend dans sa ville natale. Là, tandis qu'il cherche un moyen de rentrer chez lui, il rencontre de nombreux esprits. Il aura pour guide une fille mystérieuse qui affirme qu'une cabane sur une lointaine montagne est leur seule porte de sortie.