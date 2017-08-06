Editeur : The Quantum Astrophysicists Guild

Developpeur : Festive Vector

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Langues : Japonais / Anglais / Allemand / Portugais / Chinois.

Gratuit / Disponible

-1080p en mode Portable

-Résolution 4K en mode Salon.

-Amélioration du framerate.

-Temps de chargement plus rapides

-Augmentation du nombre de bateaux affichés simultanément à l’écran.

-Activation des ombres projetées sur l’eau.

-Activation des reflets à la surface de l’eau.

-Activation d’effets de post-traitement de haute qualité, incluant l’étalonnage des couleurs et l’effet de bloom.

Commandez une flotte de navires personnalisables sur un océan ancestral qui a englouti la clé du mystérieux passé de la planète. Liez-vous d’amitié avec une race poisson pour agrandir votre équipage, affrontez des pirates et explorez un large monde aquatique. Répondrez-vous à l’appel de l’aventure ?