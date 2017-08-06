description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Commandez une flotte de navires personnalisables sur un océan ancestral qui a englouti la clé du mystérieux passé de la planète. Liez-vous d’amitié avec une race poisson pour agrandir votre équipage, affrontez des pirates et explorez un large monde aquatique. Répondrez-vous à l’appel de l’aventure ?
Gratuit / Disponible
-1080p en mode Portable
-Résolution 4K en mode Salon.
-Amélioration du framerate.
-Temps de chargement plus rapides
-Augmentation du nombre de bateaux affichés simultanément à l’écran.
-Activation des ombres projetées sur l’eau.
-Activation des reflets à la surface de l’eau.
-Activation d’effets de post-traitement de haute qualité, incluant l’étalonnage des couleurs et l’effet de bloom.