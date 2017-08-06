Éditeur : Ultimate Games S.A. / Ultimate Publishing

Développeur : RootGame

Genre : Stratégie

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : Q1 2026 (PC)

2026 (PS5/XSX/NS2)

Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.

Le silence s' abattit sur le monde lorsque les cloches des églises se turent, leur écho étouffé par le murmure inquiétant des tombes. L'ancienne prophétie présageait que la découverte du Graal signerait l'anéantissement de la mort et l'avènement d'une ère nouvelle pour l'humanité. Mais lorsque cela se produisit, les défunts se transformèrent en morts-vivants. Un vent de panique se mit à souffler : les humains implorèrent les héros de retrouver le Graal et de restaurer l'ordre ancien, alors que les morts-vivants refusaient de partir et se préparaient à s'en emparer pour eux.