Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 01/17/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3961
visites since opening : 16280138
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC] Kingdom Loop / Démo dispo
Stratégie





Éditeur : Ultimate Games S.A. / Ultimate Publishing
Développeur : RootGame
Genre : Stratégie
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : Q1 2026 (PC)
2026 (PS5/XSX/NS2)
Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.

Le silence s' abattit sur le monde lorsque les cloches des églises se turent, leur écho étouffé par le murmure inquiétant des tombes. L'ancienne prophétie présageait que la découverte du Graal signerait l'anéantissement de la mort et l'avènement d'une ère nouvelle pour l'humanité. Mais lorsque cela se produisit, les défunts se transformèrent en morts-vivants. Un vent de panique se mit à souffler : les humains implorèrent les héros de retrouver le Graal et de restaurer l'ordre ancien, alors que les morts-vivants refusaient de partir et se préparaient à s'en emparer pour eux.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=zT5DfSONp08
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/17/2026 at 07:55 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo