description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Ultimate Games S.A. / Ultimate Publishing
Développeur : RootGame
Genre : Stratégie
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : Q1 2026 (PC)
2026 (PS5/XSX/NS2)
Langues : Français / Anglais / Italien / Japonais / Chinois / Russe / Coréen / Espagnol / Allemand.
Le silence s' abattit sur le monde lorsque les cloches des églises se turent, leur écho étouffé par le murmure inquiétant des tombes. L'ancienne prophétie présageait que la découverte du Graal signerait l'anéantissement de la mort et l'avènement d'une ère nouvelle pour l'humanité. Mais lorsque cela se produisit, les défunts se transformèrent en morts-vivants. Un vent de panique se mit à souffler : les humains implorèrent les héros de retrouver le Graal et de restaurer l'ordre ancien, alors que les morts-vivants refusaient de partir et se préparaient à s'en emparer pour eux.