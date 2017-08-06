Éditeur : Fulqrum Publishing

Développeur : Byte Barrel

Genre : FPS

Disponible sur PC/PS5/XSX

Prévu sur Switch

Date de sortie : 22 Septembre 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Chinois / Russe.

Plongez à nouveau dans un monde malveillant inspiré des mythes de H.P. Lovecraft, où la folie vous guette à chaque détour. Poursuivez l'histoire du prêtre en quête de salut du premier épisode. Combien de temps arriverez-vous à rester sain d'esprit ? Vos péchés seront-ils pardonnés, ou votre âme succombera-t-elle à la folie ?