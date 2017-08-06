description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Fulqrum Publishing
Développeur : Byte Barrel
Genre : FPS
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur Switch
Date de sortie : 22 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Chinois / Russe.
Plongez à nouveau dans un monde malveillant inspiré des mythes de H.P. Lovecraft, où la folie vous guette à chaque détour. Poursuivez l'histoire du prêtre en quête de salut du premier épisode. Combien de temps arriverez-vous à rester sain d'esprit ? Vos péchés seront-ils pardonnés, ou votre âme succombera-t-elle à la folie ?