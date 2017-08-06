Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 01/15/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3959
visites since opening : 16269292
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Switch] Forgive Me Father 2 / Date de sortie
FPS





Éditeur : Fulqrum Publishing
Développeur : Byte Barrel
Genre : FPS
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur Switch
Date de sortie : 22 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Chinois / Russe.

Plongez à nouveau dans un monde malveillant inspiré des mythes de H.P. Lovecraft, où la folie vous guette à chaque détour. Poursuivez l'histoire du prêtre en quête de salut du premier épisode. Combien de temps arriverez-vous à rester sain d'esprit ? Vos péchés seront-ils pardonnés, ou votre âme succombera-t-elle à la folie ?


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 79%
https://www.youtube.com/watch?v=3GPDH9uGcRE&t
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/15/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo