name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 01/09/2026
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2879
visites since opening : 11758328
subscribers : 134
bloggers : 1
[THR] Sebastian Stan sera Harvey Dent dans The Batman Part II
Cinéma


Selon The Hollywood Reporter, Sebastian Stan a été retenu pour incarner Harvey Dent dans The Batman Part II, de nouveau réalisé par Matt Reeves.

Le procureur de Gotham n’était plus apparu au cinéma depuis The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008, où il était interprété par Aaron Eckhart. Son retour marque donc la réintroduction d’un personnage majeur de la mythologie de Batman, absent des adaptations cinématographiques depuis plus de quinze ans.

Aucune précision n’a encore été donnée sur l’ampleur de son rôle ni sur l’état d’avancement de son arc narratif dans ce second volet, notamment concernant sa transformation en Double-Face. L’approche devrait rester en phase avec le registre réaliste installé par The Batman.



En parallèle, Deadline avait rapporté il y a quelques semaines qu’un autre visage bien connu du MCU serait en discussions avancées pour rejoindre le film : Scarlett Johansson. D’après le média, l’actrice serait actuellement en négociations finales, avec des rumeurs récentes évoquant un rôle potentiel en tant qu’épouse de Harvey Dent. Là encore, aucune confirmation officielle n’a été apportée à ce stade.

The Batman Part II est attendu en salles en 2027.
Hollywood Reporter - https://view.email.hollywoodreporter.com/?qs=ca40c03fe0447bb0f1b6ce255294bd51521d51b051d69c6479f6a14dc26a79fce81ab460fa332fe660a20a8db51d2c3bb76e67f5d6ba9b86baf71c9c5ddef915d6a3d7f370b8e914
    adamjensen
    posted the 01/09/2026 at 11:30 PM by liquidus
    comments (4)
    adamjensen posted the 01/10/2026 at 12:09 AM
    J'ai pas trouvé le film super génial, surtout si on le compare à la trilogie de Nolan, mais il aura au moins eu le mérite de donner naissance à la série The Penguin, que j'ai trouvée vraiment excellente et qui était une très bonne surprise.
    J'espère donc que suite à ce film, qu'ils feront une saison 2, ou même avant.
    Mais je regarderai quand même The Batman Part 2.
    kinectical posted the 01/10/2026 at 12:16 AM
    Ohhhh bordel ouiiii
    victornewman posted the 01/10/2026 at 12:41 AM
    adamjensen un peu mou du genou la trilogie de Nolan .
    walterwhite posted the 01/10/2026 at 12:49 AM
    victornewman
