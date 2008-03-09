Selon The Hollywood Reporter
, Sebastian Stan a été retenu pour incarner Harvey Dent dans The Batman Part II
, de nouveau réalisé par Matt Reeves
.
Le procureur de Gotham n’était plus apparu au cinéma depuis The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008, où il était interprété par Aaron Eckhart
. Son retour marque donc la réintroduction d’un personnage majeur de la mythologie de Batman
, absent des adaptations cinématographiques depuis plus de quinze ans.
Aucune précision n’a encore été donnée sur l’ampleur de son rôle ni sur l’état d’avancement de son arc narratif dans ce second volet, notamment concernant sa transformation en Double-Face
. L’approche devrait rester en phase avec le registre réaliste installé par The Batman
.
En parallèle, Deadline
avait rapporté il y a quelques semaines qu’un autre visage bien connu du MCU serait en discussions avancées pour rejoindre le film : Scarlett Johansson
. D’après le média, l’actrice serait actuellement en négociations finales, avec des rumeurs récentes évoquant un rôle potentiel en tant qu’épouse de Harvey Dent
. Là encore, aucune confirmation officielle n’a été apportée à ce stade.
The Batman Part II est attendu en salles en 2027
.
J'espère donc que suite à ce film, qu'ils feront une saison 2, ou même avant.
Mais je regarderai quand même The Batman Part 2.