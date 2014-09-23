profile
Dragon Quest VII Reimagined
name : Dragon Quest VII Reimagined
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Switch
group information
Rôle Playing Kyo
Likes
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 01/07/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 621
visites since opening : 2311120
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] D.Q VII Reimagined / Trailer (Demo)
Square-Enix




Editeur : Square-enix
Developpeur : Hexadrive
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 3 Février 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien.

Vous incarnez un fils de pêcheur, un jeune garçon plein de curiosité qui n'a jamais rien connu d'autre que la paisible île de Melyor. Votre périple commence par une simple question : le monde se résume-t-il à cette île ?


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=the4NC4S24c
    tags :
    posted the 01/07/2026 at 02:15 PM by nicolasgourry
