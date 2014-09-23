Editeur : Square-enix

Developpeur : Hexadrive

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2

Date de sortie : 3 Février 2026

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien.

Vous incarnez un fils de pêcheur, un jeune garçon plein de curiosité qui n'a jamais rien connu d'autre que la paisible île de Melyor. Votre périple commence par une simple question : le monde se résume-t-il à cette île ?