description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : Square-enix
Developpeur : Hexadrive
Genre : RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Date de sortie : 3 Février 2026
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien.
Vous incarnez un fils de pêcheur, un jeune garçon plein de curiosité qui n'a jamais rien connu d'autre que la paisible île de Melyor. Votre périple commence par une simple question : le monde se résume-t-il à cette île ?