Cinéma
Marvel Studios a publié un troisième teaser pour Avengers Doomsday
, cette fois centré sur les X-Men
. L’extrait confirme le retour de Patrick Stewart
(Charles Xavier), Ian McKellen
(Magneto) et surtout James Marsden
dans le rôle de Scott Summers.
La séquence s’ouvre sur un manoir des X-Men en ruines avec un monologue de Magneto
. Mais l’élément le plus marquant reste le retour de James Marsden en Cyclope
, que l'on avait pas vu depuis X-Men : Days of Future Past
, et qui portera donc le costume bleu et jaune emblématique.
Le quatrième teaser (qui a fuité des salles obscures aujourd'hui) sera mis en ligne mardi prochain et sera centré sur Black Panther, les personnages du Wakanda, Namor et les Quatre Fantastiques
.
tags :
posted the 01/06/2026 at 05:09 PM by liquidus
Mais bon, j'dit pas non mais je me demande quel excuse DBZ il vont donné pour avoir ressuscité les morts.