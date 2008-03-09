profile
Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
Avengers Doomsday : troisième teaser
Cinéma
Marvel Studios a publié un troisième teaser pour Avengers Doomsday, cette fois centré sur les X-Men. L’extrait confirme le retour de Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto) et surtout James Marsden dans le rôle de Scott Summers.

La séquence s’ouvre sur un manoir des X-Men en ruines avec un monologue de Magneto. Mais l’élément le plus marquant reste le retour de James Marsden en Cyclope, que l'on avait pas vu depuis X-Men : Days of Future Past, et qui portera donc le costume bleu et jaune emblématique.

Le quatrième teaser (qui a fuité des salles obscures aujourd'hui) sera mis en ligne mardi prochain et sera centré sur Black Panther, les personnages du Wakanda, Namor et les Quatre Fantastiques.

    posted the 01/06/2026 at 05:09 PM by liquidus
    comments (2)
    marcelpatulacci posted the 01/06/2026 at 05:23 PM
    Du neuf avec du vieux, c'est confirmé

    Mais bon, j'dit pas non mais je me demande quel excuse DBZ il vont donné pour avoir ressuscité les morts.
    yanssou posted the 01/06/2026 at 05:23 PM
    Abasourdi par tant de médiocrité
