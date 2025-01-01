

NicolasGourry & MrPopulus

Présente



MrPopulus

Et voilà, ainsi s'achève le top 10 des jeux 2025 pour cette fin d'année et le résultat 1 jour avant 2026 et ça c'est beau ! Comme toujours, beaucoup d'égalité dans ce genre de top, mais difficile de faire autrement ! Le résultat du top 10 sans plus attendre ! Présente

10 ème place pour Assassin's Creed Shadows/Death Stranding 2/FF Tactics/Ninja Gaiden 4 et The Outer Worlds 2 avec 3 votes chacun9 ème place pour Silent Hill F et Hyrule Warrior Les Chroniques du Sceau avec 4 votes chacun8 ème place pour Dispatch et Absolum avec 5 votes chacun7 ème place pour Ghost of Yōtei avec 6 votes6 ème place pour Trails In The Sky avec 7 votes5 ème place pour Kingdom Come Deliverance 2/Blue Prince et Split Fiction avec 8 votes chacun4 ème place pour Hollow Knight Silksong et Metroid Prime 4 avec 10 votes chacunMédaille de Bronze pour Mario Kart World et Hadès 2 avec 11 votes chacunMédaille d'argent pour Donkey Kong Bananza avec 17 votesÉcrasante victoire et la médaille d'or pour Clair Obscur Expedition 33 avec 32 votes !- Mrpopulus remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et remerci aussi à NicolasGourry pour son aide et sa présentation. Passez un bon réveillon du Jour de l'An et on se donne à nouveau rendez-vous au mois de janvier pour un top participatif des jeux les plus attendus de 2026 toujours avec MrPopulus et NicolasGourry.