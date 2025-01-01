Gamekyo au TOP
Résultat : Top 10 jeux 2025 par Gamekyo

NicolasGourry & MrPopulus
Présente

MrPopulus
Et voilà, ainsi s'achève le top 10 des jeux 2025 pour cette fin d'année et le résultat 1 jour avant 2026 et ça c'est beau ! Comme toujours, beaucoup d'égalité dans ce genre de top, mais difficile de faire autrement ! Le résultat du top 10 sans plus attendre !


10 ème place pour Assassin's Creed Shadows/Death Stranding 2/FF Tactics/Ninja Gaiden 4 et The Outer Worlds 2 avec 3 votes chacun



9 ème place pour Silent Hill F et Hyrule Warrior Les Chroniques du Sceau avec 4 votes chacun



8 ème place pour Dispatch et Absolum avec 5 votes chacun



7 ème place pour Ghost of Yōtei avec 6 votes



6 ème place pour Trails In The Sky avec 7 votes



5 ème place pour Kingdom Come Deliverance 2/Blue Prince et Split Fiction avec 8 votes chacun



4 ème place pour Hollow Knight Silksong et Metroid Prime 4 avec 10 votes chacun



Médaille de Bronze pour Mario Kart World et Hadès 2 avec 11 votes chacun



Médaille d'argent pour Donkey Kong Bananza avec 17 votes



Écrasante victoire et la médaille d'or pour Clair Obscur Expedition 33 avec 32 votes !



- Mrpopulus remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et remerci aussi à NicolasGourry pour son aide et sa présentation. Passez un bon réveillon du Jour de l'An et on se donne à nouveau rendez-vous au mois de janvier pour un top participatif des jeux les plus attendus de 2026 toujours avec MrPopulus et NicolasGourry.
    djfab, yukilin, gareauxloups, zevoodoo, adamjensen, shofroy
    posted the 12/31/2025 at 01:50 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    yukilin posted the 12/31/2025 at 02:03 PM
    Manque un vote à Clair Obscur pour faire 33
    nicolasgourry posted the 12/31/2025 at 02:08 PM
    mrpopulus, si tu veux modifier des choses tu peux, n’oublie pas ^^
    djfab posted the 12/31/2025 at 02:09 PM
    Merci pour ce top !
    mrpopulus posted the 12/31/2025 at 03:18 PM
    nicolasgourry Non non c'est parfait merci ^^ faut qu'on se mette d'accord pour la date par contre pour le top 10 des jeux les plus attendus
    nicolasgourry posted the 12/31/2025 at 03:52 PM
    mrpopulus je pensais à partir du Samedi 3
    au Samedi 10 résultat Dimanche 11 ou Mardi 13 résultat Mercredi 14
    nosphor68 posted the 12/31/2025 at 03:59 PM
    Pas de Hades 2 dans le Top 10…..
    nicolasgourry posted the 12/31/2025 at 04:01 PM
    nosphor68 si regarde bien
