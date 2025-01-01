MrPopulus
Et voilà, ainsi s'achève le top 10 des jeux 2025 pour cette fin d'année et le résultat 1 jour avant 2026 et ça c'est beau ! Comme toujours, beaucoup d'égalité dans ce genre de top, mais difficile de faire autrement ! Le résultat du top 10 sans plus attendre !
10 ème place pour Assassin's Creed Shadows/Death Stranding 2/FF Tactics/Ninja Gaiden 4 et The Outer Worlds 2 avec 3 votes chacun
9 ème place pour Silent Hill F et Hyrule Warrior Les Chroniques du Sceau avec 4 votes chacun
8 ème place pour Dispatch et Absolum avec 5 votes chacun
7 ème place pour Ghost of Yōtei avec 6 votes
6 ème place pour Trails In The Sky avec 7 votes
5 ème place pour Kingdom Come Deliverance 2/Blue Prince et Split Fiction avec 8 votes chacun
4 ème place pour Hollow Knight Silksong et Metroid Prime 4 avec 10 votes chacun
Médaille de Bronze pour Mario Kart World et Hadès 2 avec 11 votes chacun
Médaille d'argent pour Donkey Kong Bananza avec 17 votes
Écrasante victoire et la médaille d'or pour Clair Obscur Expedition 33 avec 32 votes !
- Mrpopulus remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et remerci aussi à NicolasGourry pour son aide et sa présentation. Passez un bon réveillon du Jour de l'An et on se donne à nouveau rendez-vous au mois de janvier pour un top participatif des jeux les plus attendus de 2026 toujours avec MrPopulus et NicolasGourry.
au Samedi 10 résultat Dimanche 11 ou Mardi 13 résultat Mercredi 14