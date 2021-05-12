profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
EDGE
5
Likes
Likers
name : EDGE
title :
screen name : edge
url : http://www.gamekyo.com/group/edge
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 12/05/2021
last update : 12/27/2025
description : Edge est un magazine multi-format de jeu vidéo. Tous les mois, je mettrais les notes.
tags :
articles : 58
visites since opening : 237474
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
EDGE "419" : Année 2025 (Spécial)

( Couverture : Romeo is a Dead Man )

Jeu de l'année Playstation : Lumines Arise
Jeu de l'année XBox : Routine
Jeu de l'année Nintendo : Hades 2
Jeu de l'année PC : Spooky Express
Jeu de l'année VR : Lumines Arise
Sound Design : Hollow Knight Silksong
Visual Design : Clair Obscur : Expedition 33
Soundtrack : Lumines Arise
Narrative Design : Despelote
Performance : Jennifer English (Clair Obscur : Expedition 33)
Développeur de l'année : Sandfall Interactive
Editeur de l'année : Raw Fury.

Top 10 Games
Clair Obscur : Expedition 33
Hades 2
Blue Prince
Donkey Kong Bananza
Elden Ring Nightreign
Lumines Arise
Despelote
Two Point Museum
Absolum
Lonely Mountains : Snow Riders

Rappel :
Année 2024 : Astro Bot
Année 2023 : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
Année 2022 : Elden Ring / Immortality
Année 2021 : Deathloop
Année 2020 : Hadès
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/27/2025 at 01:35 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    evasnake posted the 12/27/2025 at 02:15 PM
    Lumines Arise qui raffle 3 prix oklm

    2023 TOTK ?! alors que 99% des gens mettent BG3 cette année là
    hypermario posted the 12/27/2025 at 03:50 PM
    evasnake 99% ? lol , le gars il crois que son entourage = la majorité
    jackfrost posted the 12/27/2025 at 04:39 PM
    Très bon top 3
    Clair Obscur : Expedition 33
    Hades 2
    Blue Prince
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo