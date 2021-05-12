( Couverture : Romeo is a Dead Man )
Jeu de l'année Playstation : Lumines Arise
Jeu de l'année XBox : Routine
Jeu de l'année Nintendo : Hades 2
Jeu de l'année PC : Spooky Express
Jeu de l'année VR : Lumines Arise
Sound Design : Hollow Knight Silksong
Visual Design : Clair Obscur : Expedition 33
Soundtrack : Lumines Arise
Narrative Design : Despelote
Performance : Jennifer English (Clair Obscur : Expedition 33)
Développeur de l'année : Sandfall Interactive
Editeur de l'année : Raw Fury.
Top 10 Games
Rappel :
Clair Obscur : Expedition 33
Hades 2
Blue Prince
Donkey Kong Bananza
Elden Ring Nightreign
Lumines Arise
Despelote
Two Point Museum
Absolum
Lonely Mountains : Snow Riders
Année 2024 : Astro Bot
Année 2023 : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
Année 2022 : Elden Ring / Immortality
Année 2021 : Deathloop
Année 2020 : Hadès
2023 TOTK ?! alors que 99% des gens mettent BG3 cette année là
