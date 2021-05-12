

Top 10 Games

Clair Obscur : Expedition 33

Hades 2

Blue Prince

Donkey Kong Bananza

Elden Ring Nightreign

Lumines Arise

Despelote

Two Point Museum

Absolum

Lonely Mountains : Snow Riders

Jeu de l'année Playstation : Lumines AriseJeu de l'année XBox : RoutineJeu de l'année Nintendo : Hades 2Jeu de l'année PC : Spooky ExpressJeu de l'année VR : Lumines AriseSound Design : Hollow Knight SilksongVisual Design : Clair Obscur : Expedition 33Soundtrack : Lumines AriseNarrative Design : DespelotePerformance : Jennifer English (Clair Obscur : Expedition 33)Développeur de l'année : Sandfall InteractiveEditeur de l'année : Raw Fury.