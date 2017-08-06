Éditeur : Tathvamasi Studios

Développeur : Tathvamasi Studios

Genre : Plateforme/Rythme

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2026

Langue : Anglais

Incarnez Ajira, une jeune fille qui s'aventure au cœur d'un monde musical qui a mal tourné. Son voyage commence comme un simple acte d'espoir : trouver un fruit rare qui pourrait sauver sa mère. Mais il se transforme bientôt en une bataille pour restaurer l'équilibre du rythme lui-même.