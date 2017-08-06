Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PS5/XSX] 1000xRESIST / Disponible (+ FR)
Aventure





Éditeur : Fellow Traveller
Développeur : Sunset visitor
Genre : Aventure/Narratif
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais

Dans un avenir proche, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers : de mystérieux extraterrestres géants, que nous appelons « Occupants », débarquent sur la Terre pour l'envahir.
Bien qu'ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l'humanité, qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les Occupants ont amenée avec eux.
Seule survivante, une adolescente nommée Iris semble immunisée contre cette maladie.


Steam
PS : Directement dans le Gamepass
Quelques tests :
OpenCritic 89% Gamekult 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=V0bBkv56PNU
