Éditeur : Fellow Traveller

Développeur : Sunset visitor

Genre : Aventure/Narratif

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais

Dans un avenir proche, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers : de mystérieux extraterrestres géants, que nous appelons « Occupants », débarquent sur la Terre pour l'envahir.Bien qu'ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l'humanité, qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les Occupants ont amenée avec eux.Seule survivante, une adolescente nommée Iris semble immunisée contre cette maladie.