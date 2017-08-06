description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Moon catalyst
Développeur : Moon catalyst
Genre : Action
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langues : Anglais / Thaï / Chinois / Japonais.
Vous incarnez Elixia, une mystérieuse jeune fille dotée de pouvoirs psychiques uniques qui lui seront utiles pour se battre et résoudre des énigmes. Utilisez une variété de pouvoirs psychiques pour survivre et surmonter les obstacles. Vous pourrez notamment déclencher une puissante explosion, utiliser la télékinésie pour manipuler et projeter des objets à grande vitesse, provoquer l'implosion des ennemis sous une pression intense et créer des barrières pour bloquer et parer les attaques.