Éditeur : Moon catalyst

Développeur : Moon catalyst

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2026

Langues : Anglais / Thaï / Chinois / Japonais.

Vous incarnez Elixia, une mystérieuse jeune fille dotée de pouvoirs psychiques uniques qui lui seront utiles pour se battre et résoudre des énigmes. Utilisez une variété de pouvoirs psychiques pour survivre et surmonter les obstacles. Vous pourrez notamment déclencher une puissante explosion, utiliser la télékinésie pour manipuler et projeter des objets à grande vitesse, provoquer l'implosion des ennemis sous une pression intense et créer des barrières pour bloquer et parer les attaques.