Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/01/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3877
visites since opening : 15509090
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/PS5] Psycho Dead / Trailer (+ Demo PC)
Action





Éditeur : Moon catalyst
Développeur : Moon catalyst
Genre : Action
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langues : Anglais / Thaï / Chinois / Japonais.

Vous incarnez Elixia, une mystérieuse jeune fille dotée de pouvoirs psychiques uniques qui lui seront utiles pour se battre et résoudre des énigmes. Utilisez une variété de pouvoirs psychiques pour survivre et surmonter les obstacles. Vous pourrez notamment déclencher une puissante explosion, utiliser la télékinésie pour manipuler et projeter des objets à grande vitesse, provoquer l'implosion des ennemis sous une pression intense et créer des barrières pour bloquer et parer les attaques.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=EeqvemkMOLk
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/01/2025 at 08:00 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo