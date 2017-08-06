description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Area34
Développeur : Area34
Genre : Stratégie
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Japonais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Portugais / Chinois.
En tant que commandant, vous décidez quelles unités produire, quelles ressources capturer et quand attaquer. Parviendrez-vous à triompher d'une alliance de redoutables ennemis, ou serez-vous écrasé par leur avance ?