Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
06/08/2017
09/25/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PC] Tiny Metal 2 / Trailer
Stratégie





Éditeur : Area34
Développeur : Area34
Genre : Stratégie
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Japonais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Portugais / Chinois.

En tant que commandant, vous décidez quelles unités produire, quelles ressources capturer et quand attaquer. Parviendrez-vous à triompher d'une alliance de redoutables ennemis, ou serez-vous écrasé par leur avance ?


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=6Y7bFiHvjcQ
    sorasaiku posted the 09/25/2025 at 08:41 AM
    dommage pas de version NS2
