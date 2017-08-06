description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Iko est un guerrier en herbe plein d'espoir qui explore ciel et terre pour réunir une série d'îles flottantes. À bord de son vaisseau branlant, il doit voyager d'île en île pour réactiver le noyau magnétique de chacune d'entre elles tout en affrontant les adversaires qui se dressent sur sa route.