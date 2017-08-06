Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PS5/PS4] Islets / Lancement
Metroidvania





Éditeur : Armor Games Studios
Développeur : Kyle Thompson
Genre : Metroidvania
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Iko est un guerrier en herbe plein d'espoir qui explore ciel et terre pour réunir une série d'îles flottantes. À bord de son vaisseau branlant, il doit voyager d'île en île pour réactiver le noyau magnétique de chacune d'entre elles tout en affrontant les adversaires qui se dressent sur sa route.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 79%
https://www.youtube.com/watch?v=jNK5ZWEoayQ
    posted the 09/24/2025 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    kujotaro posted the 09/24/2025 at 11:51 AM
    La D.A est très jolie, à voir le gameplay en main.
