Éditeur : Armor Games Studios

Développeur : Kyle Thompson

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français /Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Iko est un guerrier en herbe plein d'espoir qui explore ciel et terre pour réunir une série d'îles flottantes. À bord de son vaisseau branlant, il doit voyager d'île en île pour réactiver le noyau magnétique de chacune d'entre elles tout en affrontant les adversaires qui se dressent sur sa route.