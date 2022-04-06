description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Ouin ouin ouin y a pas de mario 3D
Ouin ouin ouin y a pas de nouveau zelda
Nintendo
"ont vous donne MKW"
"ont vous donne Donkey kong Bananza"
"ont vous donne Metroid prime 4"
Reponse des joueurs.
Ouin ouin ouin y a pas de mario 3D
Ouin ouin ouin y a pas de nouveau zelda
Le gros morceau fut Fire Emblem mais il aurait gagné à être annoncé à un autre moment.
Il se situe dans l'univers des Trois Maisons (qui divise déjà) sans Koei Tecmo derrière.
Les risques de déception sont trop grands pour faire de ce jeu l'annonce principale d'un ND.
Le reste n'était (presque) que du réchauffé.
Ils vont pas poluer la visibilité de ces jeux qui doivent faire du fric pendant les fetes avec de nombreux jeux qui sortiront dans au moins un an.
Pour les annonces des nouveaux jeux, ça sera surtout une fois les achats de Noel passés, jusqu'a juin.
Et maintenant les entreprises et les actionnaires en ont plus rien a fouttre du long terme, ils veulent des résultats et de la visibilité pour l'année courante, donc forcement, l'ancien modèle ou t'avais plein de jeux présentés lors d'un evenement comme l'E3, c'est finito, Youtube et des annonces diluées ça evite d'avoir des jeux complement placardisés car annoncés le jour du reveal du futur GTA ou The Witcher
Parce que bon nous faire le coup Mario/zelda/pokemon/kirby/fire emblem ad nauseam... Et puis le pire, c'est ce truc de "on va faire un RPG mario, un jeu de tennis mario, un jeu de courses Ma... ah non Kirby cette fois, un jeu "minecraft" pokemon..." C'est vraiment jouer la carte de la facilité qui me fatigue.
Aussi, je n'ai rien contre les remasters mais ça devrait être à prix raisonnable.
Après il faut savoir que les annonces de ce direct ne concerne que les 6 mois à venir donc 2026 réserve bien plus de surprises.
Mais bordel, de la nouveauté merde!
c'est que pas Nintendo qui fait mais on me parle sans arrêt de "Nintendo différence" alors que maintenant, ils font un peu comme tout le monde.
perso j'ai été choqué par les annonces Resident Evil surtout donc pour le dernier RE Requiem.
C'est le projet le plus gros chez Capcom et qui doit demande des ressources machines au top, les voir faire un effort pour l'adapter à la Switch 2 malgré un parc console restreint c'est plus qu'étonnant.
Dans une conférence/direct, on a énormement de jeux annoncés en essayant de toucher le plus de gens possible. Personne n'a les mêmes goûts.
SI, ne serai-ce qu'un ou deux jeux t'ont intéressé dans un direct, bah c'est déjà une excellente chose. Tout n'est pas pour tout le monde.
On a des milliers de jeux qui sortent chaque année, vous avez tous des backlog plus longs que 800fois votre bras, et entre les jeux rétros que vous découvrez, les jeux que vous avez raté que vous ferez plus tard, les promos, les jeux qui vont sortir, les jeux que vous faites déjà, les jeux à refaire parce qu'ils ont une rejouabilité ou parce qu'on a oublié.
Normalement vous avez déjà tous beaucoup trop de jeux en stock.
Pourtant quand je vois les réactions on dirait que c'est la famine et on crève la dalle. Je pense sincèrement que le problème vient largement plus des joueurs qui ont des attentes qui n'ont plus de sens qu'autre chose. On a eu beaucoup de jeux annoncé ce direct, et ca trouve encore le moyen de se plaindre.
Donc je me pose la question (et encore, c'est évident pour moi), est-ce que vous jouez a vos jeux ? Sérieusement ? Ou est-ce que les personnes qui se plaignent ne sont pas principalement des surconsommateurs.
mais bon après c'est pas grave j'ai un gros jeu par mois à faire sur S2 à partir d'octobre donc j'ai pas à me plaindre
Pareil pour MP4 d'ailleurs. (A part un peu la phase moto du dernier direct qui a un peu plombé l'engouement lol)
Mais après, c'est logique qu'un nouveau Mario / Zelda soit attendu sur une nouvelle console Nintendo, ce serait idiot de ne pas les attendre au tournant...
J'ai rarement vu GK autant envahi par des topics identiques qu'a l'annonce de la Switch 2. C'est probablement le truc le plus marquant cette année. Donc en soit, c'est pas que Nintendo a plus de quoi creer une vague d'attente, c'est juste qu'ils s'y prennent maladroitement en ce moment.
Supernes : Mario world, bubsy, street fighter 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, zelda, secret of mana, ff, cybernator, final fight, donkey kong country, Super metroid, Chrono trigger, super mario kart, starwing, f-zeros, killer instinct, alladin, mortal combat, ISS, etc...
Qu vois-je d'intéressant ? et bien des suite réussies de mario zelda, mais aussi des nouveautés par paquet, Starfox, f-zeros, Chrono trigger, killer instinct, etc...des hits complétement nouveaux et des suites sublimes ?
Je pourrais faire pareil avec la PSX, mais aujourd'hui, il n'y a rien de bien nouveau qui marque, car, et pas que Nintendo, on ose pas mettre du fric dans une nouvelle licence, de peur que les gens n'adhère pas. Mais on vu juste des jeux comme avant, nouveau.
Gran turismo, metal gear, mario, zelda, castelvania, etc...on a bien un premier épisode, alors foncé il doit rester des milliards de possibilités pour faire encore rêver, et pas que des suites.
La communication de nintendo laisse a désirer, ils écoutent jamais les fan, seulement leur portefeuille.
Je dirais que cela arrive en réalité rarement, c'est généralement toujours les même qui se plaignent et certains le font surtout parce qu'ils sont influencés plutôt que d'avoir leur propre avis.
Dans le dernier ND par exemple, il y a au moins trois jeux exclusifs NS2 : Yoshi, Mario Tennis, FE, des jeux plus mineurs comme le Pokémon Pokopia, il y a l'arrivé de jeux majeurs sur NS2, Resident Evil (ainsi que les 7 et , FF7 Remake, DQ7 Remimagined et au moins un jeu console exclusive, Hades 2.
En réalité, lorsque l'on regarde tout ce qui va sortir sur NS1 et NS2, tout ce qui est annoncé dans le ND, celui-ci est vraiment bon, il y a eu un enchaînement de bon jeu, en incluant des jeux que l'on connaissait déjà come Monster Hunter Stories 3 et ainsi de suite. L'année est faite, chacun trouvera chaussure à son pied parmis tout ce qui est annoncé et tout ce qui a été annoncé dans le passé.
Mais le joueur moyen va balayer tout cela d'un revers de la main et dira "mais moi, il n'y a pas eu d'annonce de jeu que j'aime".
Ce qui ne veut donc pas dire que le ND était mauvais, juste que forcément, si l'on aime que deux jeux dans la vie, ça va être compliqué d'être satisfait...