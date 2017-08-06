description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Eksil Team
Développeur : Eksil Team
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : Été 2026
Langues : Anglais / Indonésien
Dans la ville animée de Bandung, la vie d'Hendra est bouleversée lorsque sa famille est tuée par le rival de son père.
Se retrouvant seul et en quête de justice, le jeune homme, étudiant en droit à l'université, ne trouve aucun soutien dans un système judiciaire corrompu qui protège les meurtriers.
Il découvre alors qu'un puissant groupe est derrière l'attaque et décide de prendre sa revanche, déterminé à les faire payer pour leurs actes.
j'espere que la comu le testera.
une fois que vous finissez la zone demo, go aréne illimitée
d'ailleurs pour une démo il ya 10 succes steam (que j'ai eu hier) assez facile les succes, ya juste un qui est peu "long" à avoir, je ne vous dis rien ^^