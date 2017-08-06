Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Seldell] Repterra / Demo
Stratégie





Éditeur : Chute Apps
Développeur : Chute Apps
Genre : RTS
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C.

C'est un jeu de survie et de construction de base dans un monde envahi par des dinosaures.
Gérez votre colonie, combattez des hordes, élevez et montez vos propres dinos, débloquez des améliorations et luttez pour l’humanité.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=xoXwgSpnbE0&t
    posted the 08/15/2025 at 10:00 AM by nicolasgourry
