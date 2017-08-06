Éditeur : Knights Peak

Développeur : Primal Game Studio

Genre : Action/RPG/metroidvania

Disponible sur PC/PS5/XSXIS

Prévu sur Switch

Date de sortie : 4 Septembre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Hongrois / Coréen / Japonais / Chinois.

L'humanité a cédé sa place aux monstres. Les survivants se cachent derrière des murs de briques et des palissades d'ignorance, construits par leurs chefs. La joie et le plaisir sont des joyaux convoités, hors de la portée des masses. Ce n'est pas le monde qui vous a été promis. Aventurez-vous dans ce monde de nuit et reprenez-le.