description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Knights Peak
Développeur : Primal Game Studio
Genre : Action/RPG/metroidvania
Disponible sur PC/PS5/XSXIS
Prévu sur Switch
Date de sortie : 4 Septembre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Hongrois / Coréen / Japonais / Chinois.
L'humanité a cédé sa place aux monstres. Les survivants se cachent derrière des murs de briques et des palissades d'ignorance, construits par leurs chefs. La joie et le plaisir sont des joyaux convoités, hors de la portée des masses. Ce n'est pas le monde qui vous a été promis. Aventurez-vous dans ce monde de nuit et reprenez-le.