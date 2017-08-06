Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/08/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3820
visites since opening : 15234971
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
OPUS : Prism Peak aussi sur Switch & NS2
Aventure





Éditeur : Shueisha Games
Développeur : Sigono
Genre : Aventure/Narratif
Prévu sur PC/Switch/NS2
Date de sortie : Automne 2025
Langues : Français / Allemand / Anglais / Chinois / Japonais / Espagnol / Coréen.

Un photojournaliste fatigué par une vie ponctuée d'échecs se retrouve plongé dans un royaume fantasmagorique alors qu'il se rend dans sa ville natale. Là, tandis qu'il cherche un moyen de rentrer chez lui, il rencontre de nombreux esprits. Il aura pour guide une fille mystérieuse qui affirme qu'une cabane sur une lointaine montagne est leur seule porte de sortie.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=ashM6ZT22Uo
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/08/2025 at 08:00 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo