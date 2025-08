Éditeur : Strange Scaffold

Développeur : Strange Scaffold

Genre : Stratégie

Disponible sur PC

Prévu sur XSX/Switch

Date de sortie : 14 Aout 2025

Splinter et Shredder sont morts et les tortues, désormais presque adultes, se sont éloignées les unes des autres…Affrontez le clan Foot et sa nouvelle cheffe puissante.