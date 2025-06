Éditeur : The Brotherhood

Développeur : The Brotherhood

Genre : Aventure

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 26 Juin 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Russe / Polonais / Turc.

Dans un futur très lointain, John Maracheck sort de son hibernation à bord d’un vaisseau spatial apparemment abandonné. Pour lever le mystère qui plane sur lui, il va devoir repousser ses limites physiques et affectives.John souffre le martyr et sa femme et sa fille sont portées disparues.En plus, le temps presse car le Groomlake s’enfonce de plus en plus dans les nuages de méthane bleus de Neptune.