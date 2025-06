GamesRadar+ 90%

La Nintendo Switch a peut-être capturé la foudre, mais la Switch 2 met les bouchées doubles pour que cette puissance électrique serve à quelque chose. L'efficacité des nouvelles fonctionnalités telles que GameChat et les capteurs de souris dépend entièrement des jeux qui les prennent en charge. Pour l'instant, la console est prête, il ne reste plus qu'à s'assurer qu'il y aura suffisamment de jeux pour exploiter toutes ces fonctionnalités.

La Switch 2 donne une impression de premium. Si elle manque en termes de nouveauté ou d'impact choc par rapport à l'original, son emphasis sur la continuité et la compatibilité croisée ne fait qu'accentuer cette sensation. Mais ce que cela manque en fraîcheur, c'est plus que compensé par la qualité. Si la Switch 2 doit être le seul dispositif de Nintendo pour les 5 à 7 prochaines années, alors le constructeur s'est extrêmement bien positionné pour connaître un nouveau succès sur les traces de la Nintendo Switch.

En résumé, la Nintendo Switch 2 est une console Nintendo Switch améliorée. Elle est bien plus puissante, possède un écran plus grand et plus net, et est dotée de fonctionnalités utiles. Nous regrettons toutefois qu'elle offre une moins bonne autonomie et nécessite plus de concessions visuelles lors de la utilisation avec un téléviseur. Néanmoins, elle offre de très bonnes performances, et bénéficie de la vaste bibliothèque de jeux de son prédécesseur. La Switch 2 met Nintendo sur le même pied d'égalité que Microsoft et Sony en termes de graphismes, et elle est bien plus versatile que les PS5 et Xbox Series X, grâce à son caractère hybride.

La Nintendo Switch 2 offre une expérience de jeu confortable et agréable, entachée toutefois par les spécificités propres à Nintendo. C'est une version améliorée et personnalisée de la console, mais elle est encore affectée par le stick drift, le risque d'acheter des jeux et des applications à prix élevé dans la boutique en ligne et le prix élevé de la console.

La Switch 2 semble sûre. On pourrait même dire trop sûre. Le public des jeux vidéo crie souvent au scandale quand Nintendo s'aventure trop loin dans le domaine de l'expérimentation, mais je fais partie de ceux qui, sur le côté, crient : « Soyez plus bizarres ! Plus de Ring Fit Adventures et d'Alarmos ! » J'aime quand Nintendo essaie quelque chose de nouveau pour tenter de me donner quelque chose dont je ne savais pas que j'avais envie. Ils n'ont pas fait ça avec la Switch 2. Pour la Switch 2, ils ont amélioré pratiquement tous les éléments de la Switch (sauf l'autonomie de la batterie), l'ont rendue rétrocompatible, et lui ont donné un meilleur aspect et une meilleure sensation. Mon principal reproche est de ne pas avoir été surpris. Au contraire, j'ai hoché la tête avec appréciation, reconnaissant d'avoir une version de l'une de mes consoles préférées de tous les temps qui est plus nette, qui permet de jouer à certains de mes jeux préférés avec une meilleure qualité, et qui me présente un nouveau Mario Kart impressionnant. C'est ce que je voulais, par opposition à ce que je ne savais pas que je voulais, et j'en suis content.

Mission accomplie pour Nintendo ! La Switch 2 améliore tout ce qui était possible de l’être, tout en offrant une puissance bien supérieure. Les ajustements touchent tous les points faibles identifiés sur la précédente génération : la solidité de construction, l’apparence enfantine, les performances, les modes Online et l’eShop. Nintendo livre une console premium qui assume son positionnement tarifaire avec des matériaux et une finition à la hauteur.L’absence de révolution conceptuelle est facilement compréhensible, Nintendo ne souhaitant pas risquer de casser une formule qui se vend par palettes. La Switch 2 promet ici une base technique solide qui devrait offrir des jeux ambitieux pour les années à venir.Cette stratégie pragmatique positionne parfaitement la Switch 2 face à ses nouveaux concurrents (ROG Ally, Steam Deck etc.). Nintendo mise sur la simplicité, l’exclusivité logicielle et l’expérience utilisateur tout en proposant un tarif relativement raisonnable pour la catégorie de joueur visée.Si vous possédez déjà une Switch 1 et que vos jeux actuels vous satisfont, la Switch 2 transformera littéralement votre expérience de jeu. Si vous hésitez à entrer dans l’écosystème Nintendo, c’est le moment idéal pour franchir le pas avec cette version plus aboutie.Certes, la Switch 2 ne révolutionne pas le jeu vidéo, mais elle perfectionne une formule gagnante avec une exécution technique quasi-irréprochable.La Nintendo Switch 2 est une évolution bienvenue de la Switch première du nom, qui commençait sérieusement à accuser le coup face à la concurrence. Les très légères améliorations (attaches magnétiques, écran plus grand, etc.) vont dans le bon sens et la rendent encore plus agréable à utiliser que sa grande sœur. Cependant, tout n'est pas parfait et, compte tenu d'un placement tarifaire assez élevé, on est en droit de lui reprocher son écran LCD peu ambitieux, ainsi que son espace de stockage limité. On pourra aussi ergoter sur l'absence de technologie Hall pour les sticks des Joy-Cons.Finalement, peut-on dire que la Switch est une bonne ou une mauvaise console ? Tout dépend en fait de ce qu'on lui demande et de ce que l'on recherche. Celui qui veut un monstre de puissance, capable de faire tourner un éventuel Cyberpunk 3088 sans tousser dans quelques années, peut passer son chemin sans regret, tout comme le joueur PC qui aime régler sa machine le plus précisément possible pour tirer profit du moindre mégaoctet de RAM. En revanche, l'amateur des licences Nintendo (Zelda, Mario, Mario Kart, Pokémon, Animal Crossing, Metroid, Starfox, F-Zero…) qui veut profiter des futurs titres du fabricant ne pourra pas faire l’impasse sur cette nouvelle itération. C'est aussi le cas pour le gamer console qui apprécie de pouvoir lancer tous les jeux de la ludothèque sans avoir à mettre les mains dans le cambouis.La Switch 2 surpasse la Switch 1 et même la Switch OLED sur presque tous les points : puissance, taille, confort d'utilisation, compatibilité et sensation de tenir un produit haut de gamme. Pourtant, il est difficile de ne pas ressentir quelques pointes de frustration. À 500 € avec le jeu ou 470 € nue, on aurait espéré un écran OLED avec des bords noirs moins prononcés, une plus longue durée de vie en mode portable ou, tout simplement, une console qui ne donne pas déjà l'impression de devoir être remplacée dans deux ans par une « Switch 2 OLED ». De même, si la puissance de la console dépasse largement celle de la première Switch, on ressent dès les premiers jeux sortis Day One avec la console qu'elle sera rapidement distancée par la concurrence, qu'elle soit de salon ou portable. Cela n'a jamais vraiment été le cheval de bataille de la compagnie, nous le savons, mais que reste-t-il alors ? Il s'agit d'une évolution prévisible d'une formule qui a prouvé son efficacité, accompagnée d'une nouvelle mécanique de souris à ce jour peu ou pas exploitée, mais qui méritera toute notre attention à venir, que ce soit à travers des portages de titres de gestion ou RTS, mais aussi à travers des possibles FPS qui en profiteront. Enfin, si nous pouvons parler de révolution, c'est du côté de la gestion du Online de la console - bien que cela ne soit qu'une révolution pour eux, et une norme chez les autres. Mais nous avons enfin un Store qui ne rame pas, un jeu en ligne qui fonctionne, pire encore, qui semble fluide ! Nintendo nous livre donc ici une très bonne console, mais qui souffre d'une stratégie commerciale trop visible. Si vous possédez déjà une Switch de 2017 et n'avez que cette console, foncez. En revanche, si vous avez une Switch OLED et/ou d'autres consoles à la maison, la réflexion s’impose. Et si vous êtes un joueur exigeant qui attend la version ultime ? Attendez, ou au moins qu'il y ait plus de véritables exclus en vente, parce qu’on sait tous ce qui se passera ensuite.--------------------------------------------------Sans Notes------------------------------------------------On a beau faire un blocage sur la régression de l'Oled vers le LCD, et sur certaines décisions économiques prédatoriales, cette Switch 2 en a dans le ventre, surtout avec une finesse et un poids pareil. On ressent une véritable amélioration sur tous les jeux que l'on peut lancer, et les petites innovations, comme les Joy-Con 2 magnétiques ou le mode souris, font mouche.