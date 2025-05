Vous incarnez Nick Cordell Jr. En tant que jeune policier de quartier fraîchement sorti de l'école, vous êtes la première ligne de défense des citoyens d'Averno. Plongez dans un monde de courses-poursuites haletantes en voiture et de crimes générés de façon procédurale, le tout avec une bonne dose de style noir des années 1980. Protégez la population tout en essayant de résoudre l'affaire du meurtre de votre père, tué pendant le service.

