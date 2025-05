Dans un monde ancien aujourd’hui en ruine, découvrez le périple d’un renard esseulé et loin de chez lui. Avec l’aide de son sage compagnon le corbeau, celui-ci doit trouver les légendaires gardiens perdus pour les libérer de l’emprise du sombre chaman, Grimnir.

Like

Who likes this ?

posted the 05/08/2025 at 02:05 PM by nicolasgourry