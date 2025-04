Éditeur : Ankama Games

Développeur : Blue Banshee

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC/Switch

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Portugais

Dans un futur proche, l’humanité est au bord de l'extinction, asservie par le redoutable Poison, un monstre végétal qui altère le continuum espace-temps. Menée par l'énigmatique Maliki, une poignée de naufragés temporels joignent leurs forces et s'organisent au sein du Domaine, un bastion hors du temps encore préservé de la menace.Incarnez Sand dans ses voyages à travers les époques pour réparer le continuum. Utilisez votre Chrono Pack pour manipuler le temps, combattez les monstres qui ont infesté les mondes du passé aux côtés de Becky, Fang et Fénimale, une troupe de personnages loufoques et un peu magiques.Ressourcez-vous au Domaine, faites grandir l’Arbre aux Milles Racines qui le maintient hors d'atteinte du monstre, récoltez, cuisinez, améliorez vos équipements pour renvoyer vos héros dans les ramifications du temps avec des accessoires toujours plus puissants et farfelus.Découvrez un univers baigné de magie, une famille de personnages attachants, une histoire toute en nuances et en émotions, portée par un humour décapant et un visuel d’animés à l’originalité saisissante. Ramenez l’harmonie dans cette fable écologique inoubliable !