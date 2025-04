Éditeur : Kaizen Game Works

Développeur : Kaizen Game Works

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais.

C'est un Open WorldMichi, un lieutenant yakuza en disgrâce, est condamné à l'exil dans une petite ville maudite où il aura pour mission de redynamiser une agence de mascottes au bord de la faillite. Parviendra-t-il à s'adapter à sa nouvelle vie et à transformer cette entreprise en un succès prospère tout en démêlant le complot qui a mené à son exil ? Heureusement, il pourra compter sur l'aide de son adjointe Pinky, qui est elle-même une mascotte !Un nouveau foyer à explorer ! Quels secrets découvrirez-vous au volant de votre adorable camionnette kei ?Explorez le nouveau foyer de Michi à Kaso-Machi à bord d'une camionnette kei délabrée, mais que vous pourrez améliorer ! Cette petite ville japonaise regorge de secrets à découvrir, de nouveaux amis à rencontrer, d'objets à collectionner (et détruire), d'entreprises avec lesquelles collaborer, et surtout, de mascottes diverses et variées à recruter.Saurez-vous devenir l'ami des mascottes, ces créatures singulières, mais attachantes ?Comme chacun le sait, les mascottes sont des créatures qui coexistent avec les humains depuis la nuit des temps. Elles ont leurs propres espoirs, ambitions et désirs, et vous devrez vous montrer convaincant pour les recruter. Certaines d'entre elles veulent de l'argent, d'autres cherchent à devenir célèbres ou tout simplement à manger une boulette de riz de l'épicerie du coin, tandis que d'autres voudraient voir le monde entier englouti par les flammes de l'enfer. Laquelle d'entre elles deviendra votre chouchou ?Au travail, les mascottes ! Sauront-elles mener à bien leurs missions ?Une fois à votre solde, vos mascottes peuvent être entraînées et envoyées en mission pour gagner de l'expérience, de l'argent ou faire connaître la Promise Mascot Agency ! Cependant, les missions ne se passent pas toujours comme prévu, et le danger peut surgir de partout... dans les couloirs étroits, les cuisines qui prennent feu ou encore sous la forme d'effroyables esprits tout droit sortit d'un cauchemar.Ce sera à vous de venir en aide à vos employés en péril et d'intervenir par le biais de cartes héroïques représentant une variété de personnages que vous rencontrerez à Kaso-Machi. Faites bon usage de ces cartes et vos mascottes pourront surmonter tous les obstacles, relever chaque défi, conquérir les cœurs et les esprits de la population et vous faire gagner un beau pactole.En avant, Michi et Pinky ! Résolvez ce mystère et créez un foyer digne de ce nom pour les mascottes de tous horizons !