Éditeur : Phiphen Games

Développeur : Zockrates Laboratories

Genre : Aventure/Open-World

Prévu sur PC/PS5/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 26 Juin 2025

Langues : Anglais / Français / Allemand / Japonais Portugais / Espagnol / Coréen / Chinois.

Rejoins Ruffy lors de sa quête pour empêcher le maléfique Groll de détruire le Noyau de monde et déverser le chaos sur Riverside.Au fil de l’aventure, tu découvriras des endroits fantastiques avec tes amis, Pip l’abeille sarcastique, Sir Eddler la taupe aventurière, et Silya la tortue sage.Rencontre un groupe de personnages enjoués, chacun avec son histoire et ses dialogues, alors que l’histoire évolue avec des surprises qui attendent Ruffy à chaque virage.