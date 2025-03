Éditeur : Mac n Cheese Games

Développeur : Mac n Cheese Games

Genre :Horreur/Roguelite

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais / Chinois.

C'est un Darkwood-LikeVous avez été envoyée dans l'espace pour repousser une invasion de créatures biomeciales.Explorez des vaisseaux abandonnés et des cathédrales spatiales géantes, et trouvez les ressources dont vous avez besoin pour survivre.Tuez et soyez maudits, ou restez purs et cherchez d'autres moyens d'assurer votre survie.