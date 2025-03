C'est la suite d’Les conséquences inattendues de la fin d'Aeterna Noctis ont rompu l'équilibre entre la Lumière et les Ténèbres. La Reine de la Lumière se réveille seule dans un monde en pleine mutation, à la frontière du vide. Il incombe à Sa Majesté lumineuse de trouver des réponses et d'empêcher la fin de tout.Cette fois, vous incarnez le monarque autrefois condamné par le vouloir du Dieu suprême Chaos.

posted the 03/06/2025 at 06:25 PM by nicolasgourry