LA SANTÉ, c'est le TEMPSVous devez TUER pour obtenir plus de TEMPSNous sommes dans les années 90... 2090 pour être précis. MULLET MAD JACK est un jeu d'action frénétique à la première personne se déroulant dans un monde ANIME vintage :Dans ce futur, MAN et INTERNET ont fusionné en un nouvel être. Cet être a besoin de DOPAMINE toutes les 10 SECONDES, sinon il mourra !Le monde est désormais gouverné par une IA super riche. des robots appelés "ROBILLIONAIRES",Ceux qui mettent leurs 10 SECONDES DE VIE en jeu pour tuer les robots sont appelés MODÉRATEURS !

posted the 03/04/2025 at 02:10 PM by nicolasgourry