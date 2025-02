De puissants êtres appelés titans ont pris le contrôle du paradis. Une alliance improbable se forme entre anciens anges et démons, qui devront apprendre à coopérer face à leur ennemi commun.Vous devez maintenant commander ces clans à bord de trains flambant neufs pour traverser l'enfer, le paradis et l'abysse. Votre mission : vaincre les titans avant qu'ils ne détruisent ce monde.Le chaos vous attend au-delà des portes !

posted the 02/19/2025 at 03:45 PM by nicolasgourry