C'est la suite deAu cœur des royaumes fascinants de Random où sévit un malfaisant ennemi, aidez Aleksandra et son compagnon Fortune dans leur course destructrice à travers une prison tortueuse, rythmée par les lancers de dé.

posted the 02/13/2025 at 05:45 PM by nicolasgourry