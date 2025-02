Éditeur : Skystone Games

Développeur : Vanimals

Genre : Aventure

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 11 Février 2025

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen /Chinois.

Infectée par une morsure de zombie, les jours d'Anling sont comptés. Elle doit désormais se battre pour survivre, pas pour elle-même, mais pour son jeune fils, Cody. Garantissez la survie de Cody dans un monde infesté de zombies, en le protégeant et en lui enseignant des compétences précieuses.Dans ce jeu de survie émouvant, incarnez Anling dont le but est de s'assurer que son fils, Cody, soit en sécurité et puisse vivre après sa transformation. Vous devrez gérer des ressources limitées afin de ralentir l'infection d'Anling tout en faisant en sorte qu'elle et Cody ne meurent pas de faim ou de soif.