Frayez-vous un chemin à travers les anciennes cavernes de la montagne Dreadrock. En tant que membre de l'Ordre de la Flamme, embarquez dans une quête sacrée pour trouver la Couronne de Sagesse. Découvrez la vérité derrière les pouvoirs du Roi Mort et choisissez votre destinée. Resterez-vous fidèle à la flamme, ou forgerez-vous votre propre chemin ?

posted the 11/28/2024 at 10:20 PM by nicolasgourry