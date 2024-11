Millenium 90%

Artdink et Square Enix nous offrent une relecture quasiment parfaite d'un jeu vieux de plus de 30 ans. L'éditeur japonais prouve une nouvelle fois qu'il est le roi du remake, avec une version mêlant la HD-2D, plus resplendissante que jamais, à des options de confort salvatrices. De la modernité, certes, mais qui ne vient jamais égratigner le coeur de la série Dragon Quest, qui reste intact dans ce remake. Un titre à ne surtout pas manquer, pour tous les amateurs de JRPG à l'ancienne.Bien que le poids des années se fasse sentir par endroits, Dragon Quest III HD-2D Remake a bénéficié d’un traitement exemplaire, modernisant ce monument du jeu de rôle japonais pour le rendre accessible au public d’aujourd’hui, tout en respectant pleinement son héritage. Le titre s’autorise même quelques excellents ajouts de contenu inédit. Une fois de plus, Square Enix nous démontre l’utilisation ingénieuse de la technologie HD-2D pour sublimer ses classiques. Un succès qui laisse espérer le meilleur pour Dragon Quest I & II que l’on attend pour 2025.Impossible de donner une mauvaise note à Dragon Quest III tant il est à l'origine de la base d'un millier de jeux au fil des décennies. Ce HD-2D Remake remplit donc sa mission en apportant une refonte graphique et sonore du plus bel effet à la version initialement sortie il y a plus de 30 ans. Si toutefois vous attendiez une sorte "d'Octopath Travelerisation" de cet épisode, vous risquez d'être déçu. Malgré quelques ajouts de confort de jeu (qui aurait même pu être plus conséquents) le titre baigne dans le jus de sa licence plus classique de jamais, qui plus est à l'époque de la NES. Vous l'aurez compris, ce titre n'est clairement pas à destination d'un public cherchant un J-RPG moderne, mais bien plus vers celles et ceux souhaitant découvrir ou redécouvrir l'un de ces titres qui ont défini le genre, dans des conditions plus confortables, sans pour autant changer son essence.Il serait péremptoire d’accuser ce Dragon Quest III HD-2D de fainéantise, car les apports de cette nouvelle version sont substantiels et lui permettent d’être sans aucun doute la meilleure façon de jouer à Dragon Quest III en 2024. Mais soyons honnêtes : hormis une refonte graphique et quelques options destinées à moderniser l’expérience, les ajouts s’avèrent minimes. Vient alors un questionnement simple : une version 1/1 modernisée d’un classique était-elle ce que l’on venait chercher avec ce remake ? Si oui, l’objectif est largement atteint, et Dragon Quest III HD-2D Remake est incontestablement une réussite (en s’imposant au passage comme une nouvelle porte d’entrée intéressante pour les néophytes à l’univers de Yuji Horii). Si, en revanche, on attend de ce remake un peu d’audace, d’ambition et d’idées nouvelles, le constat risque d’être décevant.