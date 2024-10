JV 17/20

Millenium 80%

Gameblog 8/10

IGNFrance 7/10

JDG 6/10

On l’avait pressenti lors de notre prise en main en septembre dernier, Dragon Age : The Veilguard est aussi imparfait qu’il est très certainement l’un des meilleurs jeux de rôle de cette fin d’année. Dix ans après l’épisode Inquisition, le studio BioWare nous prouve qu’il a toujours un talent indéniable pour créer des personnages, leur donner vie et nous embarquer dans un monde riche et vivant. Pour autant, la construction de son scénario n’est pas révolutionnaire et son gameplay, aussi correct soit-il, risque de cliver la communauté. Fort heureusement, la plume, les sujets et les thématiques derrière ce quatrième chapitre en font une belle aventure. On y repensait souvent depuis septembre mais, après ce test, nous ne sommes pas près de l’oublier. Les attentes étaient peut-être trop importantes mais ça valait le coup d’attendre dix ans.Dragon Age The Veilguard est la quintessence du AAA grand public, avec les qualités et les défauts que cela implique. Il propose de se laisse porter par une grande aventure au contenu accessible, soigné et bien pensé, même si la liberté n'est pas au rendez-vous. C'est évidemment un gros défaut pour un RPG et c'est ce qui risque de fâcher beaucoup de joueurs. Ironiquement, en cherchant à être ouvert à tout prix, tout en évitant de prendre des risques, le jeu commet quelques grosses maladresses en termes d’écriture. Veilguard est bien meilleur que les titres précédents du studio, mais il lui manque toujours les arguments capables de le réconcilier avec les joueurs.Désireux de se racheter auprès de sa communauté, BioWare a pris son temps pour nous livrer ce qui est probablement l’une de ses productions les plus réussies depuis longtemps, l’un des meilleurs jeux de la saga et de cette année. Entre sa narration épique comme touchante, ses personnages attachants, ses combats captivants modulables à l’envi, ses environnements sublimes qu’on se plaît à explorer, sa claque artistique ou ses réponses à des questions de longue date, Dragon Age The Veilguard s’impose sans mal comme l’un des meilleurs action-RPG de cette année. Les nouveaux venus seront accueillis à bras ouverts par une histoire qui flirte parfois avec le spectaculaire. Les fans de la première heure eux regretteront que la dimension roleplay qui a fait la réputation du studio soit plus en retrait. Dragon Age The Veilguard tient plus de l’évolution que de la révolution, mais BioWare est enfin de retour.Avec une histoire sympathique, mais manquant de scène marquante, des personnages attachants, bien que trop peu charismatiques, et une bande originale somptueuse, mais qui se laisse trop peu entendre, dire que Dragon Age : The Veilguard est un mauvais jeu serait un mensonge ; mais de là à dire que c’est un bon Dragon Age… À force de vouloir satisfaire tous les publics, Dragon Age ne brille ni ne se démarque en rien. Il a su picorer les meilleures idées de gameplay de différents jeux pour plaire à tous, que ce soit dans son fond ou dans sa forme. Néanmoins, ce cahier des charges prend le dessus sur le reste et donne l'impression d'un projet sans réelle identité. Ce n'est qu'à travers son lore et ses personnages que nous retrouvons vraiment ce qui fait l'ADN de la licence, et encore… Là où Dragon Age brille, c'est dans sa technique ; pas spécialement vidéo ludique, mais cinématographique. Toutefois, elle n’est pas assez mise en avant, la faute à trop peu d’événements marquants - en tout cas dans son premier gros tiers. Passé cela, nous prenons tout de même plaisir à combattre les différentes menaces avec notre petite équipe, ce qui donne un vrai sentiment de maîtrise du jeu.Les mots manquent au moment d'évoquer ce que Dragon Age : The Veilguard fait de mieux qu'Inquisition. Le RPG de BioWare ressemble vraiment à un projet au développement accidenté durant lequel le studio a dû changer maintes fois son fusil d'épaule et finalement revoir ses ambitions à la baisse. Cela n'en fait pas un accident industriel pour autant, mais un titre imparfait et surtout frustrant après neuf ans d'attente. La quête de Rook pour sauver Thédas ne se révèle véritablement passionnante qu'en fin d'aventure, la faute à un manque de moments épiques, une mise en scène décevante et une structure datée. Pourtant, la science de l'écriture de BioWare est bien là, le studio parvenant à construire des compagnons très attachants. Solas crève l'écran à chaque intervention et donne à lui seul envie d'aller au bout de l'histoire, qui se conclut en beauté. Vous ne le ferez probablement pas pour le système de combat. Malgré ses qualités, la lassitude s'installe assez vite à cause d'un bestiaire pauvre, d'imprécisions frustrantes et d'une quantité exagérée d'affrontements. Vous attendiez enfin un Dragon Age capable de faire consensus comme Origins ? Encore raté.