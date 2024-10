Vengeance Hunters n'est pas un beat'em'up des années 90 comme les autres !C'est un jeu qui a été développé pour fonctionner sur les légendaires consoles d'arcade Neo-Geo MVS et AES, mais qui a été conçu pour une nouvelle ère d'amateurs d'action beat'em'up.

Éditeur : Nalua Sudio Développeur : Nalua Sudio Genre : Beat Them All Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch Date de sortie : 28 Octobre 2024 Langue : Anglais.

posted the 10/10/2024 at 09:35 AM