Plongez dans un jeu de puzzle coopératif multijoueur original où d'adorables créatures en forme de cube, douces et moelleuses, collaborent pour atteindre leurs objectifs. Ces créatures, chacune ayant une forme étrange, se bousculent pour résoudre ensemble des énigmes. En cas de problème, criez "AU SECOURS !" et les amis viendront sûrement à votre rescousse. Avec la force de chacun, transformez les amitiés en formes amicales !

posted the 09/26/2024 at 12:35 PM by nicolasgourry