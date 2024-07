Éditeur : Chorus Worldwide Games

Développeur : Cellar Vault Games

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 5 Septembre 2024

Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Vous êtes Ting, une jeune fille capable de voir les esprits qui l'entourent.Vous nouez une amitié remarquable avec un jeune fantôme, Xiu, en quête de paix.Ensemble, vous ferez face à des défis du monde réel et du monde spirituel, alors que vous lutterez pour votre esprit et votre moralité et découvrirez si ce pouvoir est un don ou une malédiction.