Éditeur : Orbit Studio

Développeur : Orbit Studio

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Portugais.

Dans un futur où la société s'est effondrée à la suite d'une catastrophe mondiale et où les frontières entre moralité et éthique sont devenues floues.Dans ce monde, des individus puissants engagent des mercenaires pour effectuer diverses tâches, le trafic de données dans le Cyberverse étant le plus courant.Vous incarnez un mercenaire se lançant dans un voyage transformateur, qui aura un impact à la fois sur leur propre vie et sur le monde qui les entoure.