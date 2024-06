Éditeur : Aeternum Game Studios

Développeur : Aeternum Game Studios

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 6 Aout 2024 (PC/PS5/PS4/XSX/XOne)

Septembre (Switch)

Langues : Anglais / Espagnol.

Par le développeur deetDans un avenir pas si lointain, les entreprises gouverneront le monde en fournissant des moyens d’augmenter les capacités physiques et intellectuelles des gens ordinaires, à un prix élevé…Ceux qui portent des implants cybernétiques sont condamnés. Leur vie touche à sa fin dans quelques temps, mais heureusement pour eux, il peut encore y avoir de l’espoir. Le plus grand conglomérat technologique vient d’annoncer une solution prometteuse pour cette terrible maladie !Vous incarnez Leah, une jeune cyborg qui rejoint ce traitement expérimental pour trouver un remède à ce qui tue les personnes augmentées. Surmontez les épreuves pour libérer tout votre potentiel mental et éliminer la corruption née des implants qui détruisent vos neurones.