Éditeur : Fellow Traveller

Développeur : Jump Over The Age

Genre : Narratif/RPG

Prévu sur PC/XSX/PS5/Switch

Date de sortie : 2025

Langue : Anglais

Vous incarnez un dormeur, un réfugié androïde en fuite sur une station spatiale sans foi ni loi. Vous rencontrerez aussi bien des alliés que des ennemis et devrez lancer les dés à chaque cycle pour déterminer votre destin et assurer votre avenir. Réussissez à survivre et à prospérer parmi les habitants d'Erlin's Eye.