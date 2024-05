Éditeur : Happy Broccoli Games

Développeur : Happy Broccoli Games

Genre : Aventure

Disponible sur PC/Switch

Langue : Anglais

Aggretsuko rencontre Return of the Obra Dinn dans Duck Detective, un jeu de mystère douillet sur un canard malchanceux qui cherche des réponses dans une sinistre conspiration à base de saucisses.Inspectez et interrogez les suspects pour découvrir leurs secrets cachés, puis utilisez les informations que vous avez recueillies (ainsi que votre propre raisonnement déductif) pour localiser le suspect et faire éclater l'affaire au grand jour !